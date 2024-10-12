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Конор – о Топурии: «Нахер его! Испания – не его родина, а моя. Удачи Холлоуэю»

«Нахер Топурию. Испания – моя родина, а не его – он из другого места. Желаю удачи Максу Холлоуэю. Воздай ему по заслугам», – заявил экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

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