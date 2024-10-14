Мелатонин: Как правильно регулировать его уровень

Темнота посылает нашему мозгу сигнал о том, что настало время спать, а потому желательно избегать воздействия различных световых раздражителей, таких как телевизор или мобильный телефон, непосредственно перед сном.
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