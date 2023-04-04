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«12 шагов деоккупации» Данилова станут второй «Крымской платформой» – киевский политолог 

«12 шагов деоккупации» Данилова станут второй «Крымской платформой» – киевский политолог 

Озвученные секретарём Совбеза Украины Алексеем Даниловым «12 шагов деоккупации Крыма» ждёт судьба площадки «Крымская платформа», ко многим положениям которой также когда-то относились скептически.

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