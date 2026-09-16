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Царьград

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Дибров появился на конкурсе красоты с копией Самойловой

Дибров появился на конкурсе красоты с копией Самойловой

В социальных сетях распространилось видео с Дмитрием Дибровым, снятое на конкурсе красоты. В кадре шоумен появился рядом с молодой девушкой, в которой пользователи увидели внешнее сходство с Оксаной Самойловой.

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