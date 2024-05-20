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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

Ростовские хирурги восстановили движение в ноге у пациента, который год не мог вставать с кровати

Ростовские хирурги восстановили движение в ноге у пациента, который год не мог вставать с кровати

В клинику Ростовского медицинского университета поступил лежачий пациент. Год назад участник СВО получил ранение обеих ног: был перебит крупный сосуд на правой ноге (её пришлось ампутировать), на левой – перелом в области тазобедренного сустава (из-за контузии нерва потеряла чувствительность и перестала двигаться стопа, сросся и закостенел тазобедренный сустав, из-за неправильного срастания тазобедренного сустава вывернулось наружу колено.

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