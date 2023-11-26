Опасные персидские Су-35

Доброй ночи, Империя. 61K прочитали Иногда приходится слышать горестные вопли по поводу того, что Россия закупает у Ирана копеечные дроны - дескать, дожились, шаримся по всему свету в поисках того, чем мы всегда славились.
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