ЛДНР виноваты априори. Так может, пора ответить?

ЗанозаПолитикаЛДНР виноваты априори. Так может, пора ответить? «Она проснулась от взрыва на улице, после чего почувствовала тошноту, а в последствии также головную боль.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьА2Александр 24Абсолютно аналогичная ситуация была и в 1941 году. Всё,якобы,провокации,провокации - огонь не открывать,в Германию гнали эшелоны с хлебом - чем кончилось всем известно. А поставили бы армии на границе,да ответили на эти "провокации",глядишь,история бы и по-другому повернулась. Вот и сейчас - тянут,тянут,всё чего-то ждут наши трусоватые политики.Комментировать
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