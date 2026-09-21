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Украинцы задумали массовую миграцию из страны

Из-за тревоги перед предстоящей зимой, которая рискует стать самой суровой за все время конфликта, украинцы все чаще задумываются о массовом отъезде из страны, пишет Bloomberg.

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