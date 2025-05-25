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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

177 подписчиков

Блогер Мистер Бист выложил ролик с Неймаром, Сереной Уильямс, Стефом Карри, Дэмианом Лиллардом и другими топовыми спортсменами

В рамках ролика топовые спортсмены соревновались со случайными фанатами в различных челленджах. Например, в футболе участник пробивал по воротам по очереди с Неймаром.

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