Театр абсурда

8 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Аксенова (Жерздева)
    Свита хочет сделать "царя" голым и на коротком поводке??? В госструктуре должны быть ключевые отрасли, чтобы управлят...Зачем нужна новая...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Пора государствам БРИКС создать свою организацию независимых государств, куда будут приниматься все государства на по...Почему США концен...
  • Игорь Максаков
    Вы шире посмотрите внимательней. Когда начали говорить про приватизацию и кто? Костин, а кто он, обычный кассир собст...Зачем нужна новая...

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF в России

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF в России

Всё идёт по плану."Согласно инсайдерской информации, признание деятельности Greenpeace нежелательной в РФ может быть распространено и на другие «зелёные» НПО, включая Всемирный Фонд дикой природы (WWF)* — созданную при содействии клана Рокфеллеров и британской королевской семьи международную природоохранную организацию с консультативным статусом при ЮНЕСКО и в этом качестве с начала 1990-х годов оказывающую влияние на правоприменительный режим в ряде российских природных заповедников, а также известную как «инкубатор» антропогенной теории глобального потепления, которая недавно была поставлена под сомнение структурами РАН", - сообщила в минувшем мае Служба безопасности "День".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх