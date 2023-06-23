Ярославский Вестник

16 подписчиков

Свежие комментарии

  • Владимир
    Вот это прорыв. Китайцы нервно курят в сторонке.Студент МГСУ стал...
  • галина
    А почему это не сделать для всех детей?В Москве дети из ...
  • Eugene69072
    Высокий. класс! Можно в свободное от работы время(а можно украдкой и в рабочее время) заодно катать по парку заслужен...В «Лосином остров...

Будущие контрактники рассказали, что идут служить в зону СВО, чтобы защитить детей

Будущие контрактники рассказали, что идут служить в зону СВО, чтобы защитить детей

Идти служить их мотивирует любовь к Родине В четверг, 23 июня, журналисты Москвы посетили пункт отбора на военную службу по контракту и поговорили с пришедшими туда будущими контрактниками, которые рассказали о своей мотивации пойти служить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх