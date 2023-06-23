Будущие контрактники рассказали, что идут служить в зону СВО, чтобы защитить детей

Идти служить их мотивирует любовь к Родине В четверг, 23 июня, журналисты Москвы посетили пункт отбора на военную службу по контракту и поговорили с пришедшими туда будущими контрактниками, которые рассказали о своей мотивации пойти служить.
Идти служить их мотивирует любовь к Родине В четверг, 23 июня, журналисты Москвы посетили пункт отбора на военную службу по контракту и поговорили с пришедшими туда будущими контрактниками, которые рассказали о своей мотивации пойти служить.
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