Маск закрывает бразильский офис своей социальной сети

Социальная сеть Илона Маска решила закрыть свой бразильский офис из-за давления со стороны Верховного судьи Александра де Мораеса, который требует от компании соблюдения определенных требований к контенту.
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