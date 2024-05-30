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Власти Самары рассказали, когда закончится ремонт Ново-Вокзальной

Власти Самары рассказали, когда закончится ремонт Ново-Вокзальной

Рабочим предстоит обновить больше пяти километров дороги.В Самаре после жалоб горожан и замечаний прокуратуры приводят в порядок улицу Ново-Вокзальную.

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