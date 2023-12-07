В Новосибирске суд отправил в СИЗО замначальника УМВД Александра Захарова

36-летний подполковник полиции останется под стражей до 6 февраля 2024 года.Суд Октябрьского района Новосибирска избрал меру пресечения заместителю начальника Управления МВД России по городу Новосибирску в четверг, 7 декабря.
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