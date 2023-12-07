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В Новосибирске суд отправил в СИЗО замначальника УМВД Александра Захарова

В Новосибирске суд отправил в СИЗО замначальника УМВД Александра Захарова

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