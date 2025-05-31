Ильхам Алиев, видимо, полагал, что он бессмертный. Да и азербайджанская элита, в своих философских рассуждениях «куда пойти, куда податься» и с кем сотрудничать – тоже, видать, попутала малость.
Азербайджан дождался: плодожорка и моль встали на защиту интересов России
Комментарии
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Леонид Руси
Что же вы сделали? Это же миллионные убытки... Да... нарумянят попу азеры за его многовекторность... Народ свой азерский он в упор не видит... Гордый стал, падишаха из себя корчит... )))
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2 час.
Анна Эржибова
Рядом с этими кхм не хватает Бюглова эти три прям как близнецы 😡
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2 час.
Анна Эржибова
и не только масквичам но и по всей стране
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2 час.
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