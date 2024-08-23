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Китай

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Китай и Беларусь намерены расширять научно-техническое сотрудничество -- совместное коммюнике

Минск, 22 августа /Синьхуа/ -- Китай и Беларусь совместно проведут "Год сотрудничества Республики Беларусь и Китайской Народной Республики в области науки, технологий и инноваций /2024-2025/", продолжат расширять научно-техническое сотрудничество.

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