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  • Nata
    Они и живыми ему не нужны были, иначе не послал бы умирать, а уж мертвыми тем более.Обмен не состоялся
  • Регина Толстоброва
    Молодцы!Освобождение Федо...
  • Регина Толстоброва
    За эти трупы так много платить  надо.Обмен не состоялся

Миазные мухи и вредители культурных растений: в Россию с плодами завезли опасных насекомых из жарких стран

Миазные мухи и вредители культурных растений: в Россию с плодами завезли опасных насекомых из жарких стран

БлокнотРУ В порту Новороссийска санитарные службы обнаружили «тревожных пассажиров» из Турции, Египта и Израиля В Новороссийском порту вновь зафиксировано проникновение в страну опасных насекомых, которые сопровождают импортные овощи и фрукты.

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