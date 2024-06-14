Интересная жизнь с Vera Star "Коррупция может задушить Россию" - такое заявление сделал генерал армии, бывший министр МВД Анатолий Куликов.
"Шалости Тимура Иванова это мелочи": Белоусов зря старается - чисткой в армии ничего решить
Комментарии
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Поля Русс
Безумие….и только расстрел обезумевших воров во власти….
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3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Эти коррупционные проблемы можно решить очень просто: собрать все сведения и к ВВП на стол. И всё! САМ всё разрулит, ну Пескову частично поручит. Или Медведеву
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2 час.
ВГ
Владимир Гусев
Да вы охренели!!! Президент уголовников должен тусовать - кому сидеть, а кому нет??? У него дел по внешней политике за глаза! Этим должны заниматься как раз люди из "новой элиты" не замазанные связями с предыдущими чиновниками, с чистыми руками и горячим сердцем! А Песков с Медведевым не более, чем придворные клоуны, или псы на привязи - тявкают громко, а толку нет.
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49 мин.
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