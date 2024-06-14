"Шалости Тимура Иванова это мелочи": Белоусов зря старается - чисткой в армии ничего решить

Эти коррупционные проблемы можно решить очень просто: собрать все сведения и к ВВП на стол. И всё! САМ всё разрулит, ну Пескову частично поручит. Или Медведеву

ВГ

Владимир Гусев

Да вы охренели!!! Президент уголовников должен тусовать - кому сидеть, а кому нет??? У него дел по внешней политике за глаза! Этим должны заниматься как раз люди из "новой элиты" не замазанные связями с предыдущими чиновниками, с чистыми руками и горячим сердцем! А Песков с Медведевым не более, чем придворные клоуны, или псы на привязи - тявкают громко, а толку нет.