Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Шалости Тимура Иванова это мелочи": Белоусов зря старается - чисткой в армии ничего решить

Интересная жизнь с Vera Star "Коррупция может задушить Россию" - такое заявление сделал генерал армии, бывший министр МВД Анатолий Куликов.

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Комментарии
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Поля Русс
Безумие….и только расстрел обезумевших воров во власти….
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3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Эти коррупционные проблемы можно решить очень просто: собрать все сведения и к ВВП на стол. И всё! САМ всё разрулит, ну Пескову частично поручит. Или Медведеву
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2 час.
ВГ
Владимир Гусев
Да вы охренели!!! Президент уголовников должен тусовать - кому сидеть, а кому нет??? У него дел по внешней политике за глаза! Этим должны заниматься как раз люди из &quot;новой элиты&quot; не замазанные связями с предыдущими чиновниками, с чистыми руками и горячим сердцем! А Песков с Медведевым не более, чем придворные клоуны, или псы на привязи - тявкают громко, а толку нет.
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49 мин.

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