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Порядок, государство

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Подмосковные полицейские в муниципальном округе Чехов задержали мужчину, который планировал сбыть крупную партию марихуаны

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России «Чеховский» задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

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