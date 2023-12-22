Рубль по итогам недели ослаб

Доллар в прошлую пятницу, 15 декабря, закрылся на уровне 90,3 рубля, сейчас он уже стоит 92 рубля. Евро неделю назад продавался на отметке 98,6 рубля, а 22 декабря приблизился к 102 рублямДоллар США и юань подешевели, евро укрепился на Московской бирже по итогам торгов 22 декабря.