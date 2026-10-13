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Царьград

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Внучка экс-мэра Самары Тархова заявила в суде о недоброжелателях семьи

Внучка экс-мэра Самары Тархова заявила в суде о недоброжелателях семьи

Внучка убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова заявила в суде, что у семьи были недоброжелатели, опасавшиеся её обучения делом и влияния матери на бизнес.

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