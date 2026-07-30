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Дементьев о недопуске России: «ИИХФ управляют страны из Европы, а они критично настроены к нам. В этой ситуации нужно использовать все возможности для экспансии наших игроков в зарубежные чемпионаты»

Агент Алексей Дементьев прокомментировал решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске сборной России на чемпионат мира 2027 года «Конечно, грустно все это дело.

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