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Леждей спасла от алкоголизма после развода, но не от рака. Звезда «Белорусского вокзала» Всеволод Сафонов

Леждей спасла от алкоголизма после развода, но не от рака. Звезда «Белорусского вокзала» Всеволод Сафонов

Артист мечтал построить военную карьеру, но форму в итоге примерил лишь в кино. Не сразу Всеволод Сафонов обрел и семейное счастье, ведь его первый брак с Валерией Рублевой распался.

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