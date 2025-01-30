Корпус морской пехоты США провёл первые боевые стрельбы комплекса ПВО MADIS Mk 1 на Гавайях, где комплексы дислоцируются с декабря прошлого года.
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Корпус морской пехоты США провёл первые боевые стрельбы комплекса ПВО MADIS Mk 1 на Гавайях, где комплексы дислоцируются с декабря прошлого года.
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