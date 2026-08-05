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Васильев: НАТО не проявляло и не проявляет интереса к сотрудничеству с ОДКБ

Постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев в интервью РИА Новости констатировал отсутствие у НАТО какого-либо интереса к взаимодействию с ОДКБ в сфере обеспечения коллективной безопасности.

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