Сенатор Кастюкевич: в Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения ЕР

В городе Новая Каховка Херсонской области неизвестные подорвали автомобиль. В результате секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале сенатор от региона Игорь Кастюкевич.
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