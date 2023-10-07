Сенатор Кастюкевич: в Новой Каховке подорвали автомобиль секретаря отделения ЕР

В городе Новая Каховка Херсонской области неизвестные подорвали автомобиль. В результате секретарь местного отделения "Единой России" Владимир Малов попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале сенатор от региона Игорь Кастюкевич.