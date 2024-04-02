Как стало известно Царьграду, в Штатах прошли похороны останков членов экипажа ЗРК "Пэтриот", уничтоженного нашим "Искандером" в Харьковской области.
Украина отправила гробы в США: Имена американских инструкторов, подставленных Киевом
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Земля стекловатой. Они знали куда шли,зачем ясно за деньгами. А вот куда? Полетеши на встречу с бандерой,доложить.
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20 час.
Александр Салтановский
Чем больше пиндосов, нагличан, жабоедов и прочей разной немчуры отправится по домам в качестве груза "двести", тем быстрее до них дойдёт, что они все останутся здесь, в качестве удобрения в донецкой земле!
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19 час.
В В
Туда и дорога, тварям.
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5 час.
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