Украина отправила гробы в США: Имена американских инструкторов, подставленных Киевом

Земля стекловатой. Они знали куда шли,зачем ясно за деньгами. А вот куда? Полетеши на встречу с бандерой,доложить.

Александр Салтановский

Чем больше пиндосов, нагличан, жабоедов и прочей разной немчуры отправится по домам в качестве груза "двести", тем быстрее до них дойдёт, что они все останутся здесь, в качестве удобрения в донецкой земле!