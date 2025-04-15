Цена вопроса

Игорь Кузнецов

Последствия "единой семьи народов" в СССР трудно преодолеть. Но давно уже пора навести элементарный порядок с учётом трудовых мигрантов. Это ясно, только "механизм" наведения этого порядка "заедает". Простой вопрос - сколько нужно платить участковым чтобы они работали? Может быть на уровне полковника, который сидит за столом и пишет отчёты? А "лояльность" - кто просчитает затраты на "стену" от мигрантов из бывших республик? И куда пойдут эти молодые люди - в моджахеды, куда же ещё.