Мигранты ежегодно выводят из России более триллиона рублей Отток денег за рубеж — это серьезная проблема для России, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель партийной фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов.
Цена вопроса
Комментарии
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CM
C Major
перевод зарплаты(имею ввиду официальную) для поднятия уровня жизни в их республиках меня меньше волнует,чем раздача с широкого плеча просто,ни за что..каплю "лояльности"
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12 час.
Игорь Кузнецов
Последствия "единой семьи народов" в СССР трудно преодолеть. Но давно уже пора навести элементарный порядок с учётом трудовых мигрантов. Это ясно, только "механизм" наведения этого порядка "заедает". Простой вопрос - сколько нужно платить участковым чтобы они работали? Может быть на уровне полковника, который сидит за столом и пишет отчёты? А "лояльность" - кто просчитает затраты на "стену" от мигрантов из бывших республик? И куда пойдут эти молодые люди - в моджахеды, куда же ещё.
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9 час.
epobedimski
Все просто,надо закрыть границу!
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8 час.
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