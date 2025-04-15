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Цена вопроса

Цена вопроса

Мигранты ежегодно выводят из России более триллиона рублей Отток денег за рубеж — это серьезная проблема для России, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель партийной фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов.

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Комментарии
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CM
C Major
перевод зарплаты(имею ввиду официальную) для поднятия уровня жизни в их республиках  меня меньше волнует,чем раздача с широкого плеча просто,ни за что..каплю &quot;лояльности&quot;
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12 час.
Игорь Кузнецов
Последствия &quot;единой семьи народов&quot; в СССР трудно преодолеть. Но давно уже пора навести элементарный порядок с учётом трудовых мигрантов. Это ясно, только &quot;механизм&quot; наведения этого порядка &quot;заедает&quot;. Простой вопрос - сколько нужно платить участковым чтобы они работали? Может быть на уровне полковника, который сидит за столом и пишет отчёты? А &quot;лояльность&quot; - кто просчитает затраты на &quot;стену&quot; от мигрантов из бывших республик? И куда пойдут эти молодые люди - в моджахеды, куда же ещё.
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9 час.
epobedimski
Все просто,надо закрыть границу!
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8 час.
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