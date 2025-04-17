Сколько лет на самом деле было героям всем известных книг

В каком возрасте герои ощутили на себе все трудности жизни. Как часто читателю начинает казаться, что герой литературного произведения гораздо старше, чем он есть? Иногда читатель даже не задумывается о реальном возрасте героя, хотя многие персонажи буквально превращаются из ребят во взрослых личностей за весь период повествования.
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