Сколько лет на самом деле было героям всем известных книг

В каком возрасте герои ощутили на себе все трудности жизни. Как часто читателю начинает казаться, что герой литературного произведения гораздо старше, чем он есть? Иногда читатель даже не задумывается о реальном возрасте героя, хотя многие персонажи буквально превращаются из ребят во взрослых личностей за весь период повествования.