В Челябинске 94-летнюю жительницу из Таджикистана оставили без пенсии

В Челябинске 94-летняя жительница Надежда Татаренко из Таджикистана осталась без выплаты пенсии. Как сообщили в пресс-службе министерства соцотношений региона, женщине помогает внук и направляются средства из бюджета.
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