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Международный День Земли отметят в библиотеке на Родионовской

Интерактивное мероприятие «Патриоты планеты Земля» пройдёт 22 апреля в библиотеке №239. «Сотрудники библиотеки подготовили программу, в ходе которой каждый желающий узнает как оставить свой вклад в экологию.

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