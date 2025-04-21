Международный День Земли отметят в библиотеке на Родионовской

Интерактивное мероприятие «Патриоты планеты Земля» пройдёт 22 апреля в библиотеке №239. «Сотрудники библиотеки подготовили программу, в ходе которой каждый желающий узнает как оставить свой вклад в экологию.
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