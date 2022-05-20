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Космический грузовик «Прогресс МС-18» с 1,3 тонны мусора на борту сгорит в атмосфере 1 июня

Космический грузовик «Прогресс МС-18» с 1,3 тонны мусора на борту сгорит в атмосфере 1 июня

Космонавты российской части МКС приступили к загрузке мусора внутрь грузового космического корабля «Прогресс МС-18», пристыкованного к станции.

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