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Делегация России хлопнула дверью в ПА ОБСЕ

Делегация России хлопнула дверью в ПА ОБСЕ

Представители России в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинули заседание в знак протеста — пишет издание «ЦарьГрад».

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Сергей Зюкин
Давно пора навсегда покинуть эти ПАСЕ-ОБСЕ, там ВСЕГДА за наши же деньги будут нас обгаживать! Находиться в одном зале с мерзкими карликами и злобными троллями - это значит "принимать участие в работе европейских институтов"?!!

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