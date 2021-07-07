Делегация России хлопнула дверью в ПА ОБСЕ

Последние новостиПолитикаДелегация России хлопнула дверью в ПА ОБСЕ Представители России в Парламентской ассамблее ОБСЕ покинули заседание в знак протеста — пишет издание «ЦарьГрад».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСЗСергей ЗюкинДавно пора навсегда покинуть эти ПАСЕ-ОБСЕ, там ВСЕГДА за наши же деньги будут нас обгаживать! Находиться в одном зале с мерзкими карликами и злобными троллями - это значит "принимать участие в работе европейских институтов"?!!Комментировать
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