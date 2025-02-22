Обозначен новый этап иранско-российских отношений: Запад встревожен

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press 724 прочтения 2 дня назад В текущем феврале по случаю 46-й годовщины Исламской революции в одном из отелей в центре столицы посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Москве Казем Джалали устроил прием.