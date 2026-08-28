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Боец группировки «Восток» рассказал об освобождении Шевченковского в Запорожской области

Боец группировки «Восток» рассказал об освобождении Шевченковского в Запорожской области

Противник всеми силами пытался удержать населенный пункт Шевченковское, используя подземные коммуникации и большое количество ударных дронов, рассказал военнослужащий штурмового подразделения группировки войск «Восток».

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