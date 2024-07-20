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Царьград

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Доктор Малышева назвала профессии, которые снижают риск деменции

Доктор Малышева назвала профессии, которые снижают риск деменции

Врачи раскрыли профессии, представители которых меньше остальных подвержены деменции.Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе со своим соведущим иммунологом Андреем Продеусом назвала факторы, которые приводят к деменции.

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