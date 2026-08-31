T-online: Канцлера Мерца освистали на предвыборном визите в Германии

Канцлер Фридрих Мерц подвергся нападкам протестующих в Кюлунгсборне, земля Мекленбург-Передняя Померания.
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