В Екатеринбурге областной военкомат пытались поджечь коктейлями Молотова

Официально инцидент пока не комментировали.Вечером 13 декабря в Екатеринбурге неизвестный попытался забросать коктейлями Молотова здание военкомата Свердловской области, расположенного на проспекте Ленина.
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