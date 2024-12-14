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В Екатеринбурге областной военкомат пытались поджечь коктейлями Молотова

В Екатеринбурге областной военкомат пытались поджечь коктейлями Молотова

Официально инцидент пока не комментировали.Вечером 13 декабря в Екатеринбурге неизвестный попытался забросать коктейлями Молотова здание военкомата Свердловской области, расположенного на проспекте Ленина.

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