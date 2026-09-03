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Калуга-поиск

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След крови помог раскрыть убийство спустя 13 лет

След крови помог раскрыть убийство спустя 13 лет

Убийство жителя Обнинска, совершённое более 13 лет назад, удалось раскрыть благодаря ДНК-экспертизе. Летом 2013 года в СНТ "Берёзка" нашли тело 53-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями.

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