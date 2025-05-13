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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дорофеев в 4-м матче серии с «Эдмонтоном»: 4 броска и «минус 2» за 16:24. У него 1+1 и «минус 7» в 7 играх в текущем плей-офф

Дорофеев в 4-м матче серии с «Эдмонтоном»: 4 броска и «минус 2» за 16:24. У него 1+1 и «минус 7» в 7 играх в текущем плей-офф

Форвард «Вегаса» принял участие в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ойлерс» (0:3, 1-3).

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