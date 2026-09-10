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Алиханов: Россия показывает, что санкции не работают с самодостаточными странами

Алиханов: Россия показывает, что санкции не работают с самодостаточными странами

Россия показывает всему миру: санкции не работают, если ты самодостаточен, если у тебя есть друзья. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью RT.

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