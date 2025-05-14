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Мода и Шоу-бизнес

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56-летняя телеведущая опубликовала обращение и встревожила пользователей сети

56-летняя телеведущая опубликовала обращение и встревожила пользователей сети

Известная американская телеведущая и шеф-повар Рэйчел Рэй выложила обращение к поклонникам. Ее видео, опубликованное в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), встревожило пользователей сети.

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