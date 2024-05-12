Миллионер добился её сердца: Ходченкова показала фото со своим женихом

Актриса поделилась кадрами из поездки во Францию. Светлана Ходченкова Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressПару месяцев назад в светских кругах поползли слухи о том, что Светлана Ходченкова получила предложение от возлюбленного.
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