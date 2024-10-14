Бодрое утро Покрова Богородицы Делитесь в комментариях у кого сколько было градусов на термометре сегодня?.
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Бодрое утро Покрова Богородицы Делитесь в комментариях у кого сколько было градусов на термометре сегодня?.