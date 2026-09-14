Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива.
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