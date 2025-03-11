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Царьград

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Как тут не вспомнить слова Баранца: "Поймёт ли народ и армия Путина?"

Как тут не вспомнить слова Баранца: "Поймёт ли народ и армия Путина?"

Состоялись переговоры между американской и украинской делегацией в Саудовской Аравии, по итогам которых Вашингтон выступил с весьма опасным по отношению к России предложением – объявить перемирие на фронте на 30 дней.

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