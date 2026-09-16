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Аргументы и Факты

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Суд ЕС частично удовлетворил иск певицы Гагариной против санкций

Суд ЕС частично удовлетворил иск певицы Гагариной против санкций

Суд Евросоюза частично удовлетворил иск певицы Полины Гагариной против включения ее в санкционный список, отменив предыдущее решение и регламент Совета Европейского союза от 14 марта 2025 года.

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