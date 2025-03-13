В Симферополе возле Центрального рынка легковушка врезалась в ограждение Предварительно, пострадавших нет.
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В Симферополе возле Центрального рынка легковушка врезалась в ограждение Предварительно, пострадавших нет.