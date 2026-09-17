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Царьград

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Кабмин Украины удвоит финансирование языкового омбудсмена в 2027 году

Кабмин Украины удвоит финансирование языкового омбудсмена в 2027 году

Кабмин Украины планирует увеличить вдвое финансирование офиса языкового омбудсмена на 2027 год. Елена Ивановская требует проверить сотрудников разведки и безопасности из-за использования русского языка.

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