Предвестник разрыва? Как раздельный сон влияет на отношения в паре

Нырнуть под теплое одеяло, обнять своего милого и заснуть — бесценно. Однако с другой стороны, в своей собственной, отдельной кровати можно спокойно выспаться: никто не будет храпеть, класть руки или ноги и стаскивать одеяло.
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